Dit is het verhaal achter dit ‘lichtschilderij’ boven Elspeet: ‘Bijna acht uur mee bezig geweest’

Van het circus tot het Dolfinari­um: Bite Back strijdt in Nederland al acht jaar tegen dierenleed

Elke maand staan ze te flyeren bij de ingang van het Dolfinarium in Harderwijk. Toch is dat zeker niet het enige waar we de actievoerders van Bite Back van kunnen kennen. De wolf op de Veluwe, de olifant in het circus en de melk van de melkveehouder: de dierenrechtenorganisatie bemoeit zich met van alles. ‘Onze belangrijkste actiemethode is het gesprek aangaan.’