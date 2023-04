Elspeet pakt punt in strijd tegen degradatie: ‘We lopen te veel achter de feiten aan’

Met video Een Hanzeschil­de­rij van Elburg in wording: opperste concentra­tie bij Renaat en Mylene

,,Wat is het? Oh, ik zie het al, dat wordt de Vischpoort”, merkt een voorbijganger op. Hij houdt even halt bij twee jonge kunstenaars die speciaal op deze Hanzedag in Elburg werken aan een Hanzeschilderij. Aan een raam in de Vischpoortstraat hebben ze zojuist een stuk stevig papier gehangen, waarop ze dit schilderij in zicht van het publiek gaan maken.