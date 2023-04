Ernstig ongeluk bij Nunspeet met auto en e-bikers: vier mensen gewond

Met video LIVE | Tranen bij Máxima tijdens afscheid in Rotterdam • Gezellige drukte in Oost-Nederland

Koning Willem-Alexander vierde zijn 56ste verjaardag in Rotterdam en nam daar met koningin Máxima rond twee uur geëmotioneerd afscheid. In onze regio wordt zijn verjaardagsfeestje vrolijk verder gevierd. Lees in dit liveblog hoe Koningsdag 2023 verloopt.