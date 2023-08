met video Overleden vrouw (20) bij ongeluk met vrachtwa­gen in Harderwijk is Tilburgse

De fietser die afgelopen vrijdag in Harderwijk is overleden is een 20-jarige vrouw uit Tilburg. Ze kwam in botsing met een vrachtwagen, bestuurd door een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zo meldt de politie.