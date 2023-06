Helder weer in Nunspeet vandaag

COA laat oog vallen op oude jeugdher­berg als opvangplek voor asielzoe­kers in Oldebroek

Komt er een nieuw asielzoekerscentrum in Oldebroek? Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft het oog laten vallen op een terrein aan de Bovendwarsweg. Die plek was al in beeld als mogelijke opvanglocatie.