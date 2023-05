In Nunspeet overwegend bewolkt weer vanochtend

Landjepik in Harderwijk om nieuwe woonwijk betaalbaar te houden

De bouw van zo’n 1100 woningen in Harderwijk nabij het NS-station loopt mogelijk vertraging op door onenigheid over een deel van de benodigde grond. Het gaat om het niet meer in gebruik zijnde bedrijfscomplex dat visverwerker Parlevliet & Van der Plas had willen verkopen aan ontwikkelaar Veldboom. Wie trekt er aan het langste eind?