In Nunspeet werd 12 op de duizend jongeren verdacht van een crimineel feit

Ouders en vrijwilli­gers in Oldebroek mogen gratis naar theater­voor­stel­ling toe

Kom op nou jongens! Zo heet de voorstelling die op vrijdag 15 september in Kulturhus De Talter in Oldebroek te zien is. Een gratis humoristische voorstelling die bezoekers laat inzien dat kinderen op school en bij de sportclub het beste presteren als ze het plezier en zelfvertrouwen erin weten te houden, maar dat dat in de praktijk een behoorlijke uitdaging kan zijn.