Meer dan kwart van kantoorruimte in Nunspeet heeft een te laag energielabel

Drugspand opgerold in Harderwijk­se binnenstad: ‘Dit tolereren we niet’

Café Het Kantoor in Harderwijk moet tenminste zes maanden dicht. Volgens de politie werd er gehandeld in harddrugs. Met de sluiting van het café wil burgemeester Harm-Jan van Schaik duidelijk maken dat dit niet wordt getolereerd. ,,We zitten er bovenop.’’