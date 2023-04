Meer woningen gebouwd in Nunspeet

Verdachte man in Elspeet is er niet van gediend dat hij wordt aangespro­ken: ‘Ik schiet jullie allemaal dood’

Twee leden van het buurtpreventieteam van Elspeet zijn vannacht met de dood bedreigd door een persoon die rondsnuffelde bij huizen in het dorp. De politie werd ingeschakeld na de dreiging, maar de verdachte man is niet meer gevonden. ,,Maar er is wellicht een inbraak voorkomen, dat is het belangrijkste”, zegt woordvoerder Pieter van Hartingsveld van het team.