Met zijn ouders langs de kant wint Jelle (22) de wielerronde van Nunspeet: ‘Ik heb gegokt’

Gerrit uit Elburg over zijn WK-avon­tuur: 'Mijn vrouw heeft elke nacht de wekker gezet’

Zeven weken was hij van huis, sinds maandag is hij terug in Elburg. Meer dan 65.000 kilometer heeft Gerrit van Olst (55) met het vliegtuig afgelegd om aan de andere kant van de wereld dienst te doen als sportmasseur van de Oranje Leeuwinnen tijdens het WK. Een unieke kans die hij met beide handen aangreep, maar ook een avontuur dat hem raakte.