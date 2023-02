Negen wolven gespot bij Elspeet: hoeveel wolven zijn er in Nederland (en hoeveel kunnen er leven)?

Dankzij Buurtgezin­nen kunnen Benjamins ouders in Ermelo één keer per week even op adem komen

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een gezin op rolletjes loopt. Wanneer het thuis niet meer lukt om voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden en de problemen zich opstapelen, kunnen ouders terecht bij Buurtgezinnen. In Ermelo hebben via die organisatie achttien kinderen een plekje gekregen bij een gastgezin in de afgelopen twee jaar. En er is vraag naar meer steungezinnen.

24 januari