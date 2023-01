Nunspeet gaat vaker langs monumentaal pand, na periode met minder toezicht dan had gemoeten

Nieuwe tentoon­stel­ling vertelt het verhaal van Gelderland in Harderwijk

De tentoonstelling Gelderland - Het Verloren Hertogdom in Stadsmuseum Harderwijk moet vanaf 21 januari dé plek worden waar het verhaal van Gelderland verteld wordt. Uniek, want zo’n locatie was er tot nu toe nooit.

19 januari