Personeel fietsonderdelenfabrikant uit Nunspeet is baan kwijt: ‘Sloeg in als een bom’

met video Eigenaar van compleet afgebrande boerderij stapt vol afgrijzen zijn puinhoop in: ‘Nieuw jaar, nieuw begin, zeggen ze’

Een dag na de allesverwoestende brand aan de Diepesteeg in Doornspijk wordt pas goed duidelijk hoe groot de schade is. Van de boerderij is nauwelijks iets over. De bovenverdieping en het dak zijn compleet weggevaagd. Eigenlijk staat alleen een deel van de muren nog overeind.

1 januari