zwemmen Zwemster Lisa Kruger beseft na vier zilveren WK-medailles dat het moeilijker gaat worden: ‘Ik heb mijzelf druk opgelegd’

Het WK parazwemmen in Manchester heeft Lisa Kruger vier zilveren medailles opgeleverd, maar toch kijkt de paralympisch zwemster (22) uit Harderwijk gematigd tevreden terug op haar prestaties. „Lichamelijk had ik goed in vorm moeten zijn, maar de tijden vielen een beetje tegen.”