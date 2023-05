Start Nunspeetse Lentetocht dit jaar bij Dorpshuis Horsterhoek in Vierhouten

Meer keuze voor mensen die een huurwoning zoeken: woningcor­po­ra­tie verlaagt huurprijs bij te laag inkomen

Is de maandelijkse huur van het huis dat je graag wil te hoog voor je inkomen? Dan verlaagt woningcorporatie Uwoon de huurprijs. Per 1 mei 2023 kunnen woningzoekenden op alle vrijkomende woningen van de woningcorporatie reageren. Daarmee wil Uwoon potentiële huurders meer keuze bieden. ,,Iedereen moet in de straat kunnen wonen waar hij of zij wil.”