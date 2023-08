Flinke drukte door plaatsing nieuw viaduct over A28 voor Zwolle: nog even doorbijten

De aanleg van de nieuwe aansluiting op snelweg A28 in Wezep is dit weekend begonnen. En dat merken weggebruikers maar al te goed. Voor de aanleg van een viaduct is de snelweg zowel zaterdag als zondag op slot en dat leidt tot extra reistijd en omleidingen.