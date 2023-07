Stralend zonnig weer in Nunspeet vandaag

Voormalige doe-het-zelf­zaak in Harderwijk biedt onderdak aan binnen­speel­tuin Monkey Town

Over ruim een maand opent in het voormalige Praxispand in Harderwijk een nieuwe attractie de deuren. Indoor speeltuin Monkey Town vindt hier tijdelijk een onderkomen, in afwachting van woningbouw die hier is gepland. „Het is er niet voor ontworpen, maar het is een prachtige ruimte.”