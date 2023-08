Maanden­lang werkte Henk uit Elburg aan kweek me­ga-pompoenen, maar toen ging het mis: 'Wat bezielt zo iemand?’

,,Wie doet nou zoiets?’’ Henk Zwep uit Elburg kan er niet bij met z’n verstand. Al maanden is hij druk in de weer met zijn pompoenen, in de hoop straks het grootste exemplaar van Gelderland te oogsten. Maar maandagnacht heeft een dief - of dieven - een van de giga-pompoenen uit z’n tuin gejat. ,,Kwajongens? Nee, dat geloof ik niet.’’