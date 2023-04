Tekenen, schilderen of Lego: dat is hoe Oekraïense kinderen in Nunspeet hun oorlogstrauma verwerken

Harderwijk wil doorgaande auto uit centrum weren, maar kan Verkeers­weg dat wel aan?

Harderwijk maakt werk van het weren van doorgaand verkeer uit het centrum. Als het aan het gemeentebestuur ligt, gaat de snelheid op de centrumroute van 50 naar 30 kilometer per uur. Op die manier is de route minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. Er is alleen één probleem: de Verkeersweg heeft te weinig capaciteit om al het verkeer af te wikkelen.