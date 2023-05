Vandaag lichte bewolking in Nunspeet

Op zoek naar een originele baan? Dolfinari­um zoekt een zeemeermin

Naast de dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen huist deze zomer een heuse zeemeermin in het Dolfinarium. Ze krijgt een plek in het voormalige 4D-filmtheater van het zeezoogdierenpark. Om precies te zijn: in een ‘onderwatermusical’. Hoe gaat dat eruitzien?