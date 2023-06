Vanochtend kans op bewolking in Nunspeet

Tweede klasse Strijdlust houdt FC Horst in de tweede klasse

De opluchting was groot toen scheidsrechter O’Niel het eindsignaal blies. FC Horst is ook komend seizoen tweedeklasser. Spelers vielen elkaar in de armen en er werd een collectief feestje gevierd. De spelers van ZAC stortten neer op het veld, want zij moeten door de 0-0 de nacompetitie in.