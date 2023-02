Veertig jaar oud bowlingteam zoekt nieuwe uitdaging na sluiten van Nunspeetse baan: ‘Misschien breien of haken’

Hoe gaat Nunspeet er voor zorgen dat monumenten niet meer verpaupe­ren?

De gemeente Nunspeet neemt eens per jaar een kijkje bij de ruim honderd gemeentelijke monumenten, om zo te bepalen of deze voldoende worden onderhouden. ,,De controles zijn de laatste jaren geïntensiveerd’’, zegt woordvoerder Wob Meijering. ,,Na een periode waarin er minder toezicht was dan eigenlijk had gemoeten.’’

