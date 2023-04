Verkeerscontrole in Nunspeet: politie schrijft tientallen boetes uit

Man toetert boos naar voorganger in Wezep, maar dat blijkt een kostbare fout...

Geïrriteerd toeterde een man in Wezep gisteren naar de auto voor hem. Dat was geen handige zet. Er bleken namelijk politieagenten in die auto te zitten. En die wilden wel even een hartig woordje spreken met de 30-jarige bestuurder uit Oldebroek.