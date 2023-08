Vis en De Kruijf zwaaien af na 50ste Ronde van Nunspeet: ‘We willen op het hoogtepunt stoppen’

Mag omstreden azc in Oldebroek er komen? COA moet eerst naar Defensie en provincie, zegt gemeente

De krijgsmacht die op een groot oefenterrein artilleriewapens test; wat vindt Defensie ervan als dicht daarbij een azc komt met een paar honderd asielzoekers? En kan dat volgens de provincie? Is dat überhaupt haalbaar vanwege stikstofeffecten en natuurregels? De gemeente wil dat het COA dit eerst onderzoekt, voordat verder wordt gesproken over een azc in Oldebroek.