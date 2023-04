A44 bij Oegstgeest dicht door gevallen motorrijder, auto’s botsen in file

indebuurt.nl Van Paasmarkt tot kermis: dit is onze Haagse weekenda­gen­da

Yes, er staat een heerlijk lang weekend voor de deur! Hopelijk zit het weer een beetje mee, want in Den Haag is vanalles te beleven. Aan het Lange Voorhout kun je slenteren over de Paasmarkt, op het Malieveld staat de koningskermis al en er is een muziekfestival. Bekijk hier onze Haagse weekendtips: