Enquête: meer dan duizend inwoners van Oegstgeest hebben maanden na coronabesmetting nog klachten

Bij deze strandtent in Schevenin­gen huur je op een zomerse dag je ligbedje voor een duppie

Het leven is al duur genoeg. En nu je in drie straten in Scheveningen 50 euro betaalt voor een dagje parkeren, besloten mobiele provider Simyo en strandtent The Fat Mermaid zonaanbidders geld te laten besparen. Bij de strandtent in Scheveningen zijn ligbedjes voor 10 cent een hele dag te huren.