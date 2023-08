Toch blijdschap om parkeerta­rief van 50 euro op Schevenin­gen: ‘Maar die wielklem­men zijn echt overkill’

Heel Nederland sprak er deze zomer schande over, maar het nieuwe 50 euro parkeertarief in een deel van Scheveningen blijkt prima te werken. Althans, voor de bewoners. De Scheveningers kunnen weer volop parkeren voor hun deur en er zijn geen opstootjes meer op straat. Wel vinden ze het vervelend dat zoveel auto's een wielklem krijgen. ,,Dat is echt overkill.’’