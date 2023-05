Het wordt iets warmer in Oegstgeest

Hoe is het nu met? Anjali (32) fotogra­feer­de McCartney, Madonna én Spring­steen: ‘Was een onvergete­lij­ke tijd, dat blijft’

The Rolling Stones, U2, Paul McCartney, Madonna… Deze en nog veel meer popidolen zijn intussen door Anjali Ram vereeuwigd. En dat allemaal nadat een vroeger vriendje haar ooit meenam naar een optreden van Bruce Springsteen. ,,Toen ging het vuurtje branden’’, blikt de 32-jarige Haagse fotograaf terug. We spraken haar voor de rubriek Hoe is het nu met.