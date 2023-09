In Oegstgeest werd 9 op de duizend jongeren verdacht van een misdrijf

Lieve Rachel We schreven vader elke week op luchtpost­pa­pier

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (11) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze week verhaalt hij over de postkantoren die vervangen zijn door servicepunten. En over het dunne, blauwe luchtpostpapier dat bijna nergens meer te krijgen is.