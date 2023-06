Lichte bewolking in Oegstgeest vandaag

Eerste zeilers Ocean Race bereiken finish bij Schevenin­gen, ook Wil­lem-Alexan­der en Máxima aanwezig

In Den Haag komen zondag en de dagen erna enkele duizenden mensen samen voor The Ocean Race, de grootste zeilwedstrijd ter wereld. De voorlaatste etappe van de wedstrijd eindigt in Scheveningen. Daar is een heel evenement omheen gemaakt. De eerste schepen komen zondag tussen 13.00 en 15.30 uur aan. Ook het koningspaar is daarbij aanwezig.