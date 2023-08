UB Leiden verwerft bijzondere kaart van Suriname uit 1830

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) heeft een bijzondere manuscriptkaart van Suriname aangekocht. De kaart uit 1830 was tot nu toe vrijwel onbekend omdat deze nooit in druk is verschenen, en is daarom een ‘waardevolle bron voor de geschiedenis van Suriname in de laatste decennia van de slavernij’, licht de universiteitsbibliotheek toe.