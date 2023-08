van wieg tot graf Ton (1935-2023) was een wandelende encyclope­die, zijn parate kennis was ongekend

Hij werd geboren in een warm gezin op Scheveningen. Z’n moeder was ooit, als jonge vrouw, in de crisisjaren na de beurskrach van 1929, vanuit Duitsland naar Den Haag gekomen om als dienstmeisje te werken. Ze was getrouwd met Tons vader die, nadat hij in de oorlog de Arbeitseinsatz in Duitsland had overleefd, als cipier in de gevangenis op Scheveningen werkte. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Ton Waterreus (2 april 1935 – 12 juni 2023).