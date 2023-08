met video Automobi­list ramt geparkeer­de voertuigen en belandt op z'n kop

Een automobilist heeft zaterdagnacht op de Parellelweg in Den Haag meerdere voertuigen geramd en is vervolgens op z'n kop beland. Een blaastest bij de man lukte niet, hij is meegenomen naar het ziekenhuis voor bloedafname.