Stralend zonnig weer in Oegstgeest vandaag

indebuurt.nl De 5 favoriete Haagse plekjes van illusio­nist Hans Klok

Dat is leuk, de komende weken (van zaterdag 8 tot en met zondag 23 juli) staat illusionist Hans Klok met een grote circustent op het strand van Kijkduin. Hans stond al vaker met zijn acts in Den Haag, dus wij vroegen hem naar zijn favoriete plekken in de stad.