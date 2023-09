Ingang Catshuis dichtgetim­merd: geheime zaakjes of toch iets anders?

Al een week lang is de ingang bij de ambtswoning van demissionair minister-president Mark Rutte dichtgetimmerd. Een uitleg of bordje waarom de hoofdingang hermetisch is afgesloten, is er niet. Dit roept veel vragen op bij omstanders, want niemand lijkt te weten wat er aan de hand is.