Wordt er in Den Haag eigenlijk nog wel plat-Haags gepraat? ‘De echte Hagenezen zijn uitgevlo­gen’

Elise Schaap wist in haar programma Blablabla met Schaap binnen no-time een aardig woordje Haags te praten. Maar wordt er nog wel écht dialect gesproken in Nederland? In Den Haag lijkt dat steeds minder te worden. ‘De echte Hagenezen zijn ergens anders gaan wonen.’