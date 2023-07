Reportage Eerbetoon aan Surinaamse voetballe­gen­de trekt bewonde­raars uit heel Nederland: ‘Onze Johan Cruijff’

Edwin ‘Wiene’ Schal is voor even in Nederland. De voetballegende wordt in Suriname en ver daarbuiten geadoreerd en vergeleken met Johan Cruijff. Toen hij zich bij amateurclub TAC’90 meldde, leek het in hartje Den Haag even op een bedevaartsoord. Een reportage van een middag waarop Schal met fans op de foto ging en maar bleef knuffelen met zijn bewonderaars.