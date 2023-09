Teammana­ger Goderick Arnout (64) zit voor de 500ste keer op de bank: ‘Ik ga niet stoppen, ben je gek’

Trainers in de sport komen en gaan, maar de teammanager van HVV en HCC blijft altijd bestaan. Komend weekend zit Goderick Arnout baron Van Lawick, in de regio beroemd om zijn roze jasje, voor de vijfhonderdste (!) keer op de bank bij de ‘Kroonleeuwen’. En dat terwijl hij per toeval met zijn functie in aanraking kwam.