Vandaag overwegend bewolkt weer in Oegstgeest

Tirza en Eveline kenden elkaar niet, maar hebben nu dankzij woningda­ten een prachtig apparte­ment

Ze zijn een van de eersten in Nederland die een sociale huurwoning mogen delen zonder dat ze een relatie hebben of familie van elkaar zijn. Eveline Krijbolder en Tirza van Rooij kenden elkaar tot voor kort zelfs niet. Maar via de Haagse woningcorporatie Staedion werden ze gematcht en hebben ze nu een prachtig nieuwbouwappartement in Den Haag. ,,Beter vind je niet.’’