Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Oegstgeest

Van wieg tot graf Ank (91) hield niet van wachten. Hugo de Jonge was dan ook nét op tijd voor haar eerste booster­prik

Ank had een goed huwelijk, vier kinderen en een Spar in de Haagse Lijsterbesstraat. Wat ze niet had was geduld. Dus wachten op een minister deed ze niet graag. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Ank Ruiterman – Van Schie (1 mei 1931 – 17 april 2023).