Verdachte en buit gevonden na overval juwelier Oegstgeest

Update Appartemen­ten­com­plex beschoten: meerdere kogelinsla­gen te zien, politie zoekt getuigen

Een appartementencomplex aan de Dokter Huijserstraat in Leidschendam is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. In het onderzoek naar de toedracht komt de politie graag in contact met getuigen. Voor zover bekend raakte niemand gewond.