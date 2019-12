28.500 mensen komen samen in stadion van Union Berlin voor kerstliedjes

Het was de zeventiende keer dat er kerstliedjes werden gezongen in het stadion van Union Berlin, dat de afgelopen tien jaar in de Tweede Bundesliga speelde en in 2006 zelfs nog op het vierde niveau van Duitsland uitkwam. De traditie begon toen 89 fans van Union Berlin op 23 december 2003 samenkwamen in het stadion om kerstliedjes te zingen vanaf de tribune. De club was het ermee eens dat het een goed idee was en het evenement is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. De 28.500 tickets waren ook dit jaar weer binnen enkele uren uitverkocht.