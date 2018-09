Aangifte tegen Ullrich na nieuw incident

,,Er ligt een verklaring dat hij is mishandeld door Jan Ullrich'', bevestigt een woordvoerder van de politie. Ullrich zou de man dinsdag in een wurggreep hebben genomen, verwondingen hield hij er niet aan over.



Omdat de aangifte pas drie uur na het incident werd gedaan kon de politie Ullrich niet meer verhoren. Er zouden wel videobeelden zijn. ,,We gaan er vanuit dat Ullrich op het vliegtuig is gestapt'', aldus de woordvoerder. Ullrich werd in augustus tot twee keer toe opgepakt wegens mishandeling. Daarna werd hij opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ullrich, Tourwinnaar in 1997, werd aan het einde van zijn carrière geschorst wegens dopinggebruik. Na zijn loopbaan bekende hij verboden producten te hebben gebruikt.