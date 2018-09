American footballer stopt carrière in de rust: 'Ik moet hier niet meer zijn'

,,Hij trok zich terug uit de wedstrijd en vertelde ons dat hij er klaar mee was'', zei coach Sean McDermott na de nederlaag van de Bills in de NFL (20-31).



McDermott kon slechts gissen naar de redenen van Davis om plotseling te stoppen. De dertigjarige Amerikaan, sinds 2009 actief in de NFL, werd de voorbije jaren geplaagd door fysieke problemen. Nu was hij volgens de coach echter fit. ,,Ik zou willen dat ik wist waarom hij dit besluit heeft genomen. We moeten met elkaar in gesprek gaan om te horen wat er aan de hand is.''



Davis sloot dit jaar aan bij Buffalo Bills, nadat hij daarvoor bij Indianapolis Colts en Miami Dolphins had gespeeld. Hij ondertekende een contract voor een jaar ter waarde van 5 miljoen dollar bij de Bills. De cornerback kwam via de NFL met een verklaring naar buiten. ,,Dit is niet hoe ik mijn afscheid had voorgesteld'', schrijft Davis. ,,Op het veld kreeg ik vandaag ineens het gevoel: ik moet hier niet meer zijn. Ik eis een bepaald niveau van mezelf, maar fysiek is dat niet meer mogelijk. Ik ben op het veld eerlijk tegen mezelf geweest. Het voelde niet goed en ik wil niet alles meer blijven opofferen voor deze sport.''