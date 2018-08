Babygeluk voor PSV-aanwinst, Sinisterra deelt eerste goals in Feyenoord-shirt

Sainsbury wordt vader

Wie is de nieuwe aanwinst van FC Groningen?

Sinisterra blij met eerste Feyenoord-goals

Luis Sinisterra is de grote onbekende in de selectie van Feyenoord. De Colombiaan, die deze zomer overkwam van Once Caldas, deelt via Instagram beelden van zijn eerste goals in Feyenoordshirt, met de Rotterdamse beloften tegen Excelsior. ,,Dat dit het begin mag zijn van vele hoogtepunten bij deze geweldige club", luidt het bijschrift.