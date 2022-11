Bal waarmee Diego Maradona hands maakte in kwartfinale WK 1986 voor miljoenen geveild

Met video Waarschu­wing voor Van Bommel en Antwerp: doelman Lillestrøm scoort in blessure­tijd

Doelman Mads Christiansen heeft een nederlaag voorkomen voor Lillestrøm SK in de Noorse voetbalcompetitie. Dat deed Christiansen niet met een fenomenale redding of het stoppen van een strafschop, maar met een doelpunt. De 21-jarige keeper was in de blessuretijd van de wedstrijd tegen Tromsø IL bij een achterstand van 1-0 mee naar voren gekomen bij een vrije trap.

