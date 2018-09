Ballack ontmoet 'de beste', Ronaldinho begroet 'rivalen'

Video Zü­rich-spe­ler komt goed weg na sprong in stadiong­racht

21 september Benjamin Kololli was gisteravond dol van vreugde na zijn benutte strafschop tegen het Cypriotische AEK Larnaca in de groepsfase van de Europa League. De 26-jarige Kosovaar dacht dankzij zijn winnende treffer (0-1) over een reclamebord te springen, maar er bleek ook een gracht te zitten. Hij hield er wonderwel niets aan over.