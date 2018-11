Barney showt vette nieuwe kledinglijn

Gascoigne aange­klaagd wegens aanranding

19 november Paul Gascoigne is in Engeland aangeklaagd wegens aanranding. De 51-jarige oud-profvoetballer werd in augustus bij het treinstation van Durham gearresteerd. De politie liet Gascoigne, oud-speler van Tottenham Hotspur en Newcastle United, later weer vrij.