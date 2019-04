Benfica-fan reist naar verkeerde Frankfurt

Winst Woods levert gokker ruim één miljoen euro op

15 april Tiger Woods pakte gisteren voor het eerst in veertien jaar weer de Masters-titel. Het was ook voor het eerst sinds 2008 dat de Amerikaanse golfer weer een major op zijn naam schreef. Meer dan tien jaar lang zonder prijs dus, maar één gokker had alle vertrouwen in de comeback van Woods en verdiende daar één miljoen euro mee.