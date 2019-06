Beroemde Hamburgse klok verdwijnt uit stadion

Tot afgelopen seizoen gaf de klok aan hoe lang HSV al in de Bundesliga uitkwam. Daar kwam vorige zomer een einde aan na 54 jaar, 261 dagen, 36 minuten en 2 seconden. Hamburger SV was de enige club in Duitsland die alle jaren op het hoogste niveau had gespeeld.



Na de degradatie gaf de klok voortaan aan hoe lang de club sinds het oprichtingsjaar (1887) bestond. Maar Bild meldt dat de klok nu definitief uit het Volksparkstadion wordt verwijderd. ,,We hebben dat besloten omdat we ons op de toekomst willen richten, daar helpt steeds terugkijken niet bij'', legde bestuursvoorzitter Bernd Hoffmann uit.



Na een stadionconcert van Pink op 8 juli wordt de klok gedemonteerd.